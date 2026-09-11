Das Verhältnis von Vater und Tochter ist angespannt.

Den Kontakt zu seiner Tochter Helen hat er abgebrochen, weil er ihre politischen Ansichten ablehnt. Umso schwerer fällt es Richard, seine Tochter um Hilfe zu bitten, da er nicht mehr allein leben kann. Nur widerwillig lässt sie sich auf die Pflege des Vaters ein. Keiner von beiden konnte oder wollte bisher eine Brücke zum anderen bauen. Beide sind blind – blind für die Perspektive des anderen.

Bis eine vorsichtige Annäherung beginnt, durch die sie allmählich Verständnis füreinander aufbringen. Das neue Stück der international gefragten niederländischen Autorin Lot Vekemans trifft durch seine universelle und aktuelle Thematik den Nerv der Zeit. Das präzise gebaute Konversationsstück könnte über all spielen. Die Rolle von Richard übernimmt der Schauspieler Peter Kremer, der bereits 2024 als Hauptdarsteller in „Nathan der Weise“ in Nürtingen überzeugte. Der vielschichtige, emotional berührende Vater-Tochter-Konflikt behandelt Themen wie Isolation, Vorurteile und die Schwierigkeit, damit umzugehen. Und er stellt die Frage, ob es möglich ist, jemanden zu lieben, dessen Überzeugungen man ablehnt.