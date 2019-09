Im Anschluss an die Veröffentlichung seiner Debüt-EP spielte BLINKER im Frühjahr seine ersten eigenen Shows in Deutschland. Nach einem ausgiebigen Festivalsommer folgt im Herbst eine Tour, die den Newcomer in die Clubs der ganzen Republik bringen wird.

In seiner EP „Blicke“ verarbeitet der Mannheimer Sänger zum Teil autobiografische Erlebnisse mit eingängigem Indie-Pop. Gekonnt verpackt er Gesellschaftskritik in Geschichten des täglichen Lebens und macht die Songs zu perfekten Hymnen einer Generation. Ohrwurm garantiert!

Dass BLINKER ein talentierter Singer-Songwriter ist, beweist er bei seinen Konzerten. Von Theresa Stark am Schlagzeug begleitet, spielt er mal mit und mal ohne laute Gitarre. Dazu kommen Synthesizer-Klänge und seine lässige und markante Stimme. Wenn er erzählt wie seine Songs entstanden sind nimmt man ihm jedes Wort ab. Das macht ihn auf Anhieb glaubwürdig und Lust, mehr von ihm zu hören.