Blinklichter Theater spielt „Hans im Glück“

Wer kennt es nicht, das Grimm’sche Märchen vom "Hans im Glück" .

Hans, der nach und nach seine ganze Habe eintauschte und erst dann so richtig froh und glücklich sein konnte, als sein allerletzter Besitz, der schwere Schleifstein, ins Wasser gefallen war.

Ein Kinderstück mit Figuren und Objekten, Schauspiel und Schattentheater.

Das Publikum wird immer wieder in die Handlung miteinbezogen und erlebt so hautnah, engagiert und witzig das altbekannte Märchen von "Hans im Glück" in einem „völlig neuen Kleid“. Ein Bügelbrett, das aussieht wie eine Kuh, ein Besen, der sich mit Hilfe einer langen Socke in ein Pferd verwandelt, ein rosa Wollknäuel, das sich als Ferkel entpuppt …

Kein Einlass unter 4 Jahren.