Blitzgescheit – LIVE

Komm mit in die Welt von Volt, Ampere und elektrischen Impulsen: In „Blitzgescheit “ begleitest du Showstar Funke und Physikgenie Einstein auf eine energiegeladene Zeitreise. Was ist ein Blitz? Kann Strom durch deinen Körper fließen?

Und wie funktioniert ein Faradayscher Käfig? Mit hochspannenden Experimenten gehen wir diesen Fragen auf den Grund. In dem Spannungsfeld aus Humor, Interaktion und Wissen werden dir garantiert die Haare zu Berge stehen.

Ab 8 Jahren.