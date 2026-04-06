Dreckig, düster und direkt aus den Schatten von West Virginia: Blitzkid kommen in die Maschinenfabrik Heilbronn.

Seit 1997 prägt das Duo aus Argyle Goolsby und TB Monstrosity den Sound, den wir heute als Horrorpunk lieben, und sie gehören nach wie vor zu den wichtigsten Vertretern des Genres. Mit fünf Studioalben im Gepäck und der Erfahrung aus unzähligen weltweiten Touren bringen sie ihre Mischung aus harten Riffs und schaurig-melodischen Hymnen endlich auf unsere Bühne. Wer die Wurzeln des Genres live erleben will, darf diesen Abriss nicht verpassen.

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