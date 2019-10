Blizzard of Ozz + My`Tallica

Blizzard of Ozz

Eine neue Ära beginnt - No More Tears… Blizzard of Ozz, die gefragteste Ozzy Osbourne und Black Sabbath Tributeband in Europa bietet das dazu passende Programm. Eine Mischung professioneller Musiker aus Deutschland & England. Nicht nur die populären Hits wie I donʼt Know,Mr Crowley, Bark At The Moon, War Pigs, Paranoid, Dreamer, No More Tears, Crazy Train oder Suicide Solution werden absolut authentisch umgesetzt. Für wahre Ozz Fans - die ultimativen Songs von den Großmeistern des Heavy Rock & Metal The Prince Of Darkness Mr. Ozzy Osbourne & Black Sabbath.

MY'TALLICA

Aus gutem Grund sind MY’TALLICA die gefragteste Metallica Tribute Band Deutschlands. Der erfahrene Live-Act liefert nach über einem Jahrzehnt in der europäischen Tribute-Szene ein Showkonzept, das der größten Metalband der Welt gerecht wird. Das Original-Equipment der Vorbilder Metallica, gewaltiger Live-Sound und ein abwechslungsreiches Programm sind bei MY’TALLICA selbstverständlich.

MY'TALLICA werden seit 2017 von Metti Zimmer (PERZONAL WAR) in der Rolle des James Hetfield verstärkt. In diesem Jahr holen wir MY'TALLICA zum ersten Mal in die Posthalle nach Würzburg. Neben dem Original-Equipment der Vorbilder hat die Band neben den großen Metallica-Hits auch seltener gespielte Kult-Songs im Gepäck.