In der mit dem Olivier Award ausgezeichneten Hip-Hop-Performance »BLKDOG« erforscht der international gefeierte britische Choreograf Botis Seva gemeinsam mit seiner Company »Far From The Norm« die komplexe Verbindung von Selbsterkenntnis und Selbstzerstörung.

Existenzielle Fragen stehen im Raum, nach Verdrängung, Gewalt und früher Traumatisierung: eine wunderschöne und gleichzeitig drastische

Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, mit denen sich eine junge Generation konfrontiert sieht, in einer Welt, die nicht für sie gemacht zu sein scheint.

Auf der Bühne ist eine eindrucksvolle Komposition aus emotional aufgeladener Hip-Hop-Choreografie, düster-treibender Musik, welche die Gedankenwelt der Figuren mitzeichnet, persönlichen Texten von Botis Seva selbst und seinen Kompanie-Mitgliedern und faszinierendem Lichtdesign zwischen Nebel und Desillusionierung zu sehen. Die Tänzer und Tänzerinnen sind auf einer intensiven Suche nach Bewältigungsstrategien und äußern das tief menschliche Bedürfnis nach Akzeptanz.

»BLKDOG« überwindet kulturelle Grenzen, spricht ein weltweites Publikum unterschiedlichster Herkunft an und drückt eine tiefe Menschlichkeit aus, der man sich nicht entziehen kann oder will. Wie finden wir einen Umgang mit schweren Kindheitserinnerungen, mit traumatischen Erlebnissen im Erwachsenenalter, mit den Verbindungen dazwischen? Wie finden wir Frieden?