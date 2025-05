Blockadia*Tiefsee: Workshop - Begleitprogramm zur 16. Triennale

Im Zentrum der künstlerischen Praxis des Kollektivs Blockadie*Tiefsee steht die Beschäftigung mit den planetaren Veränderungen durch den Klimawandel und dem Umgang mit Ressourcen. In der Triennale ist die ortsspezifische Installation earthbeds zu sehen, mit Fellbacher Erde gefüllte Beete, in denen Skulpturen von Mitgliedern des Kollektivs gleichberechtigt neben Skulpturen von Würmern stehen. Ulrike Markus und Linda Weiß von Blockadia*Tiefsee laden bei ihrem Workshop dazu ein, gemeinsam einen Wurmkompost aus Holz für die Triennale zu bauen und über Transformation und Regeneration nachzudenken. Was können wir von Würmern und Kompostierung lernen? Wie können wir ihre Methode auf andere Bereiche anwenden? (Die Anleitung für den Nachbau des Wurmkomposts zu Hause wird zur Verfügung gestellt.) Die Veranstaltung findet statt in Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein Oeffingen e. V.