Blockflötissimo - all about the BLOCK

Studierende, Dozierende, Alumni, Gäste, Ensemble "Low Sound" und "stuttgarter BLOCK flötenorchester" Solo- und Ensemblewerke aus drei Jahrhunderten von Vivaldi, Telemann, Bonporti, Shinohara, Langkafel u.v.a.

Beim Konzertabend steht die Blockflöte in all ihren künstlerischen Facetten im Mittelpunkt. Aktuell Studierende und Ehemalige der Klasse H.-J. Fuss und die Dozenten Hans-Joachim Fuss, Andrea Buchert (Stuttgart) und Renata Duarte (Konservatorium Strassburg a. G.) werden ein vielfältiges Programm mit Solo- und Ensemblewerken präsentieren. Neben "Klassikern" der modernen Blockflötenmusik wie "Sweet" (von Johanna Pommranz interpretiert) und "Fragmente" (von Cassio Caponi interpretiert) werden Werke des Frühbarock (Mealli u.a.) und Barock (Vivaldi, Mancini, Bonporti u.a.) erklingen, als auch Ensemblewerke der Renaissance mit dem "LOW SOUND"-Ensemble mit tiefen Blockflöten von Tenor bis Subbass. Das einzige Profi- BLockflötenorchester Deutschlands, das "stuttgarter BLOCK flötenorchester", gegründet 2018 an der HMDK von H.-J.Fuss und seinen Studierenden, wird eine Uraufführung des neuen Stücks "Ende der Windstille" der Komponistin und Dozentin für Querflöte an der HMDK Antje Langkafel spielen. Auch das virtuose Konzert für Solo-Blockflöte und Blockflötenorchester von Axel Ruoff (emeritierter Professor der HMDK) mit Carolin Daub als Solistin steht auf dem Programm des Abends.