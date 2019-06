Das Blockrockin DJ Team trifft am 22.6. im Goldene Zeiten auf die Jungs von NOT YOUR AVERAGE DISCO SHIT. Auf die Teller kommt HipHop, Funk und Elektronisches. Lace up your tutu and come to dance!

Turntablists:

--- Blockrockin DJ Team ---

Vier Hände an drei Plattenspielern und zwei Mixern mit einer Mission - den Funk in die Clubs zurück zu bringen. Die beiden Turntable-Akrobaten Run iniQ & Tobe Tronic sind als BLOCKROCKIN DJ Team bekannt und sorgen seit 2012 für Bewegung im Süden Deutschlands. HipHop- und Funk-Elemente verbinden sich mit knackigen Beats und pumpenden Basslines. Breaks und Elektronisches kombinieren die beiden mit Acapella-Cuts und schaffen so eine einzigartige Mischung aus Classics und Neuem.

Lace up your tutu and come to dance!

--- NYADS ---

NOT YOUR AVERAGE DISCO SHIT, kurz N.Y.A.D.S., steht für Feiern ohne Scheuklappen und Ausrasten ohne Kompromisse, für Hände in der Luft, Schreien und Springen.

In ihren Sets schreiten sie locker über die Genre-Grenzen hinweg. HipHop und dope Beats bilden meist das Rückgrat. Funk, Elektronisches, D&B und Breakbeats werden nach Belieben hinzu addiert.

Durch den Einfluss von Turntablism und ihre Soundauswahl unterscheiden sich die Jungs von konventionellen DJs und sind immer bereit auch neues auszuprobieren.