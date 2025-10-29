Macht euch bereit für einen unvergesslichen Abend voller Energie, Leidenschaft und einzigartiger Sounds! BLOK3 bringt frische Beats, kraftvolle Texte und eine Atmosphäre, die euch von der ersten bis zur letzten Note mitreißen wird. Taucht mit uns in die Welt von BLOK3 ein und erlebt einen Abend, der euch noch lange in Erinnerung bleiben wird. Seid dabei und lasst uns gemeinsam die Bühne zum Beben bringen!