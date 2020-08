Offensichtlich bietet eine Stadt wie Chemnitz, die wie kaum eine andere in Deutschland für Brüche und Spannungen steht, einen guten Nährboden für künstlerische Aktivitäten und das Entstehen von kreativen Netzwerken und Allianzen. BLOND ist die jüngste Frucht dieser speziellen Gemeinschaft.Die Chemnitzer Lotta Kummer, Nina Kummer und Johann Bonitz beschlossen früh eine Band zu gründen, mit dem wackeren Anspruch, die musikalische Welt zu erobern. In atemberaubender Geschwindigkeit verwandelte sich die Kinderzimmerformation BLOND in eine veritable Showgröße. Nach unzähligen Konzerten, ausgiebigen Touren unter anderem mit AnnenMayKantereit, Kraftklub, Zugezogen Maskulin, Von Wegen Lisbeth und den Leoniden, Festivalauftritten auf dem MS Dockville, dem Kosmonaut und dem Puls Open Air und einigen Single-Releases, beschlossen die dynamischen Drei, endlich ihr Debüt-Album aufzunehmen. Herausgekommen ist ein musikalisches Tagebuch, eine Rückschau auf die vergangenen Jahre - "Martini Sprite" ist die kreative Lagebeschreibung einer unruhevollen Jugend, in unsicheren, aber spannenden Zeiten.Formation dancing, Power-Pop, Rap and magic. BLONDs new album "Martini Sprite" is a creative way to describe the life of a youth in restlessness during precarious, yet exciting times. BLOND have been more than successful in the last years: They've been going on tour with groups such as AnnenMayKantereit, Leoniden, Kraftklub and many more. BLOND definitely stand a chance of fulfilling their childhood dream of conquering the world of music.