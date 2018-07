× Erweitern Blond Gypsies Latscho & Andrea

Am Freitag 31.August beginnt das neue Programm der ebene 3.Nach der Sommerpause im August starten wir mit einem sommerlichen Flamenco & Rumba Gitana Abend in die neue Saison. Blond Gypsies Latscho & Andrea. Bereits in den 90ern war der Gitarrist, Komponist und Sänger Latcho Bartelsen als Teil der legendären Formation LAÏLO im Heilbronner Music Club PAN von Elke Bauschert zu erleben. Mit Antonico Reyes spielte er sowie mit den Gipsy Kings und vielen weiteren Größen des Gipsy Flamenco. Seit 1996 llebt er mit seiner Partnerin Andrea in Puerto Vallarta an der Pazifikküste Mexikos. Das Duo ist international unterwegs und hat bereits 9 Alben eingespiel. Wir freuen uns sehr auf einen inspirierenden Abend in Heilbronns Live Music Club No.1 und Nachfolger des legendären Club PAN - der ebene 3 im Theaterforum K3.