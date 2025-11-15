In den vergangenen Tagen war ein mysteriöses Flugobjekt am Himmel zu sehen. Ein Heißluftballon, der aussah wie ein Schaf. Über dem Fernsehturm in Berlin ist er gesichtet worden, bei den Pyramiden von Gizeh, am Amazonas, selbst über die Chinesische Mauer soll er geflogen sein. Und jetzt, jetzt ist er gelandet, auf einem Marktplatz in Chemnitz! Auf dem seltsamen Flugobjekt ist in großen Buchstaben Rätselhaftes zu lesen: "Ich träum doch nur von Liebe - 23.05.2025".

Nun wird das Geheimnis endlich gelüftet: Die Formation Blond veröffentlicht am 23.05.2025 ihr drittes Album "Ich träum doch nur von Liebe" und gibt mit ihrer Single "Girl Boss" einen ersten Vorgeschmack. Musikalischer Überraschungsgast auf diesem Titel ist die englische Gitarristin Alice Go (Dreamwife). Wer noch nie auf einem Blond-Konzert war, hat nie gelebt. Irgendwann ist noch jede*r in einen Club oder auf ein Festival gestolpert und reingezogen worden in den unglaublichen Sog der Welt von Lotta, Johann und Nina - um beim nächsten Mal schon loud und proud im Glitzeroutfit reinzustolzieren.

Denn bereits nach wenigen Minuten stellt man fest: Ein Konzert von Blond ist eine gottverdammte Messe. Die dazu gehörenden Fangesänge hat man nach anderthalb Runden drauf - und hört auch dann nicht auf, sie anzustimmen, wenn man längst von der Security rausgekehrt wird. Man seufzt süße Popschnulzen mit, während man in ferne Sphären abhebt, man stampft mit dem Fuß zu kämpferischen Hymnen und lässt sich erden. Blond-Songs sind mit angemessener Bitterkeit versehen, haben aber auch immer umarmende Ironie für einen parat, die einen frohen Mutes und siegessicher aus der Messe entlässt. Ende des Jahres ist es dann endlich wieder soweit, Blond gehen mit neuem Album auf Tour.