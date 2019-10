BLONDE ON BLONDE - Konzert mit Volker Söhner in Krautheim

Seit vielen Jahren ist Volker Söhner in der Region bekannt. Angefangen mit seiner MUFF POTTER BAND sowie mit seiner Bob Dylan Coverband BLONDE ON BLONDE oder auch als SÖHNER mit eigenen Songs, kommt er dieses Mal als Duo BLONDE ON BLONDE mit einer Mischung aus Rock-Pop und Dylan Covers sowie ein paar eigenen Songs auf Deutsch im Gepäck. Weitere Infos auf YOUTUBE oder auf der Homepage http://www.soehner-musik.de und live in Krautheim.

In den Musikpausen stellt das Rebgut Schmieg, ein junger Winzer aus dem Weinort Klepsau, seine Weine vor und lädt zu einer kleinen Weinprobe ein.