Nach dem überwältigenden Erfolg ihrer umfangreichen Support-Tour mit The Halo Effect und Pain im Januar und Februar 2025 wird Finnlands moderne Melodic-Death-Metal-Macht BLOODRED HOURGLASS im Oktober 2025 mit ihrer ersten eigenen Headliner-Tour Europa im Sturm erobern.

Mit unermüdlicher Energie, messerscharfen Riffs und hymnischen Melodien haben BRHG das Publikum auf dem gesamten Kontinent in ihren Bann gezogen und sich als eine der vielversprechendsten Bands des Genres etabliert. Kritiker und Fans gleichermaßen lobten ihre elektrisierenden Auftritte, und die Highlights der letzten Tour bewiesen, dass BLOODRED HOURGLASS mehr als bereit sind, als Headliner die Bühne zu dominieren. Songs aus ihrem aktuellen Album How’s The Heart? wurden mit überwältigender Begeisterung aufgenommen und steigern die Vorfreude auf eine Tour, die unvergesslich zu werden verspricht.

Mit einer Setlist voller Fan-Favoriten, seltener Perlen und – am wichtigsten – brandneuer Musik, setzen BLOODRED HOURGLASS ein klares Zeichen: BLOODRED HOURGLASS ist gekommen, um zu bleiben – und sie bringen das Feuer mit.