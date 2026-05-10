Ein Abend mit Molly und Leopold Bloom - wir wollen sehen, wie wichtig ein Roman-Beginn für den Erfolg einen Buches ist.

Als Beiwerk dienen wie so oft, neben ausgewählten Text-Stellen im Original und auf Deutsch übersetzt, einige Gorgonzola-Schnittchen, Zitronenseife, Guinness und Lebenswasser. Halten wir mit der Joyce´schen Fangemeinde in aller Welt an diesem Bloomsday 2026 die Schale in die Höhe des irischen Himmels und intonieren: Was auch immer.