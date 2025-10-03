Blootz Koa Stress

Musikkapelle Harthausen 1920 e.V.

Dorfplatz Harthausen 97999 Igersheim

„Blootz Koa Stress“ am 03.10. - Dorfplatz Harthausen Unter dem Motto „Blootz Koa Stress“ laden die Harthäuser Musikanten wieder am 03.10. ab 15 Uhr nach Harthausen auf den Dorfplatz ein.

Mit unseren leckeren und selbstgebackenen Blootz-Varianten (herzhaft und süß) und Federweißen von der WG Markelsheim können Sie einen stressfreien Tag bei uns verbringen. Aber auch für Bratwurst, Bier, Kaffee und alkoholfreie Getränke ist gesorgt! Die Harthäuser Musikanten freuen sich auf ihren Besuch!

Info

Dorfplatz Harthausen 97999 Igersheim
Konzerte & Live-Musik
