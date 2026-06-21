BLOW PRIDE EDITION – THE BIGGEST GAY PLAYGROUND IN STUTTGART

Für die BLOW PRIDE EDITION übernehmen wir den größten Club der Stuttgarter Innenstadt und verwandeln ihn in einen verschwitzten Mix aus Clubnacht, Darkroom, Techno-Rave und Gay Playground. 🌈🔥

Erwarte eine Nacht voller heißer Kerle, treibender Beats, dunkler Ecken, nackter Haut und eskalierender Pride-Vibes. Genau der Mix aus Party, Cruising und exzessiver Energie, für den die BLOW bekannt ist.

🎧 Headline DJ: Chris Bekker – Resident im legendären KitKatClub Berlin und international gefeierter DJ auf Events wie La Démence, WE Party Madrid und Green Komm. Sein kompromissloser Mix aus Techno, Progressive & Trance bringt die Tanzfläche garantiert zum Kochen. 🔥

🔥 Freu dich auf:

einen gigantischen Mainfloor mit treibendem Clubsound

Darkroom- & Cruising-Areas

sexy Pride Crowd aus ganz Deutschland

Shirtless Dancefloor Energy

sweaty Boys, kinky Vibes & pure Eskalation

House, Techno & Progressive bis tief in den Morgen

Zwischen Dancefloor, Darkroom und Bar verschwimmen die Grenzen – flirten, feiern, cruisen und einfach treiben lassen. Die BLOW PRIDE EDITION steht für Freedom, Lust, Pride & pure Gay Energy