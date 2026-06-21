BLOW PRIDE EDITION – THE BIGGEST GAY PLAYGROUND IN STUTTGART

Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart

Für die BLOW PRIDE EDITION übernehmen wir den größten Club der Stuttgarter Innenstadt und verwandeln ihn in einen verschwitzten Mix aus Clubnacht, Darkroom, Techno-Rave und Gay Playground. 🌈🔥

Erwarte eine Nacht voller heißer Kerle, treibender Beats, dunkler Ecken, nackter Haut und eskalierender Pride-Vibes. Genau der Mix aus Party, Cruising und exzessiver Energie, für den die BLOW bekannt ist.

🎧 Headline DJ: Chris Bekker – Resident im legendären KitKatClub Berlin und international gefeierter DJ auf Events wie La Démence, WE Party Madrid und Green Komm. Sein kompromissloser Mix aus Techno, Progressive & Trance bringt die Tanzfläche garantiert zum Kochen. 🔥

🔥 Freu dich auf:

einen gigantischen Mainfloor mit treibendem Clubsound

Darkroom- & Cruising-Areas

sexy Pride Crowd aus ganz Deutschland

Shirtless Dancefloor Energy

sweaty Boys, kinky Vibes & pure Eskalation

House, Techno & Progressive bis tief in den Morgen

Zwischen Dancefloor, Darkroom und Bar verschwimmen die Grenzen – flirten, feiern, cruisen und einfach treiben lassen. Die BLOW PRIDE EDITION steht für Freedom, Lust, Pride & pure Gay Energy

Info

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Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart
Partys & Clubs
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