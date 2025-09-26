Blu(e)siana 2025 - All Star Blues

Blu(e)isiana ist eine vom Produzenten und Drummer Alf List 2021 ins Leben gerufene, temporäre „All Star Blues Band“, welche alte Haudegen der europäischen Bluesszene präsentiert! Eine Projektband, die sich immer wieder neu erfindet und für ca. 1 Jahr besteht, um sich dann wieder auf die eigenen Projekte zu konzentrieren. Nicht häufig, sondern edel, nicht mittelmäßig, sondern highclass, nicht gewöhnlich, sondern außergewöhnlich, nicht Legenden, sondern alte Haudegen des Blues! Blu(e)isiana 2025 steht für eine Mischung aus swingendem Blues, Countryblues, edlen Balladen und einem Schuss Rock`n`Roll.

Röby ‚the rat' Wark ist vielen noch bekannt als Fritz Matterhorn aus der Schweiz, dem stimmgewaltigen Sänger der einstigen Fritz Cats. Röby war und ist mit namhaften Bands z. B. mit Flat Hill Company, Crazy Kniri, The Coockers oder The Street Rats vor allem in der Schweiz unterwegs. Martin Giebel, der Tastenkönig vom Bodensee hat bereits bei Handful Of Blues mit Alf List gearbeitet. Neben seiner intensiven Tätigkeit in der süddeutschen Jazzszene als auch im Dreiländer Eck agiert er heute als gefragter Pianist und Keyboarder. Groove, Swing, musikalisches Understatement und Humor charakterisieren sein Spiel. Martin Groß, der String-King der süddeutschen Country- und Rockabilly Szene sorgt für ganz neue Klangfarben und ungewöhnliche, virtuose Solis bei den All-Star Bluesern. Frithjof ‚Fidi' Gänger ist Jahrzehntelanger treuester Begleiter von Alf List. Z. B. bei Conny Quick, Orgelschmidt, Fritz Cats, Fritzn-Revue oder Handful Of Blues. Immo Dehnert ist am Kontrabass und E-Bass in Sachen Bluegrass und Rockabilly seit Jahren auf den Bühnen im Südwesten unterwegs. Er liebt die rumpelnden und kraftvollen Bass-Sounds der 50er und 60er Jahre und passt wie die Faust aufs Auge zu dieser Band. Alf List ist seit den frühen 60er Jahren in der süddeutschen Musikszene unterwegs. Der Schlagzeuger hat sich über die Jahrzehnte zu einem Allrounder in der Szene gemausert. Obwohl Senior unter den Senioren steckt er immer noch voller neuer Ideen und hatte auch die Idee zu Blu(e)siana! Besetzung:Röby ‚the rat' Wark (vocals)Martin Giebel (piano, organ)Frithjof ‚Fidi' Gänger (sax)Immo Dehnert (bass)Martin Groß (Dobro, Banjo, Gitarre, Gesang)Alf List (drums, vocals)