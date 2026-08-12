Blu(e)siana 2026 - all star blues

Nicht häufig, sondern edel, nicht mittelmäßig, sondern highclass, nicht gewöhnlich, sondern außergewöhnlich, nicht Legenden, sondern alte Haudegen des Blues!

Blu(e)isiana 2026 steht für eine Mischung aus swingendem Blues, Countryblues, edlen Balladen, einem Schuss Rock`n`Roll.

Der Schweizer Röby ‚the rat‘ Wark ist vielen noch bekannt als der stimmgewaltige Sänger „Fritz Matterhorn“ der einstigen Fritz Cats bekannt.

Martin Giebel, der Tastenkönig vom Bodensee hat bereits bei Handful Of Blues mit Alf gearbeitet und gehört zu den gefragtesten Keyboardern Süddeutschlands.

Martin Gro, der String-King der süddeutschen Country- und Rockabillyszene sorgt für ganz neue Klangfarben ungewöhnliche, virtuose Solis bei den All-Star Bluesern.

Albert Koch entdeckte Ende der 60er Jahre seine Liebe zur Mundharmonika und etwas später zur Bluesmusik. 1998 wurde er Mitglied der Tin Pan Alley Bluesband. Albert ist einer der wenigen deutschen Endorser der Firma Hohner.

Wale Schüpbach

Der Schweizer Bassist Wale Schüpbach spielt schon seit vielen Jahren mit Röby Wark in dessen Bands und groovt und grooved und groofd und ab gehts!

Alf List ist seit den frühen 60er Jahren in der süddeutschen Musikszene unterwegs. Der Schlagzeuger hat sich über die Jahrzehnte zu einem Allrounder in der Szene gemausert. Obwohl Senior unter den Senioren steckt er immer noch voller neuer Ideen.