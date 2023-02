Das neuste Programm Blu Infinito des eVolution Dance Theaters ist eine Symbiose von Trugbildern, einzigartigen Lichttechnologien und bewegenden Körpern und verschafft so einen Einblick in die Unterwasserwelt, ein zugleich magischer und ungewisser Ort. Die Körper der Protagonisten agieren in einer neuen Leuchtwelt, in der Schatten in Farbe getaucht sind, die Landschaft mit Licht gemalt wird und die Naturgesetze in eine surrealistische, glühende, faszinierende neue Wirklichkeit umgeschrieben werden: Mystery, Schönheit und Wunder sind in Blu Infinito zu erleben.

Das eVolution Dance Theater wurde 2008 in Rom von dem aus den USA stammenden Tänzer und Choreographen Anthony Heinl gegründet. Seine Werke sind eine Mixtur aus Artistik, Schwarzlicht, Illusion, Magie und Bewegung. Die Darsteller sind Schauspieler, Turner, Tänzer, Zauberkünstler, Schlangenmenschen, Athleten und Künstler. So soll bewusst eine Verbindung zwischen den verschiedenen Disziplinen geschaffen werden, um ein unvergessliches, visuell atemberaubendes Erlebnis zu schaffen. Das eVolution Dance Theater steht für „Kreativität in Bewegung“.

