Die ganze Bandbreite von Blue Deal fühlt und erfährt man erst, wenn man ein Konzert besucht hat – so die einhellige Meinung.

Die Songs erzählen Geschichten aus dem Leben und beziehen auch kritisch Stellung zu aktuellen Themen. Durch den Gewinn der „German Blues Challenge“ wurde Blue Deal 2023 zum besten Blues-Act Deutschlands gekürt. Im Januar 2024 erreichte die Band das Halbfinale der „International Blues Challenge“ in Memphis (USA) und vertrat im April Deutschland an der „European Blues Challenge“ in Braga (Portugal).

Tom Vela zählt aktuell zu den besten Gitarristen der New Blues Gene-ration in Deutschland. Die Synergie mit Jürgen Schneckenburger, Mar-tin Bürger und Altmeister Joe Fischer, vormals Teil der Cadillac Blues Band, macht Blue Deal zu einem innovativen generationsübergreifenden Projekt. Anhand von mittlerweile fünf Schottland-Touren beweist die Formation, dass Blues-Rock „Made in Germany“ authentisch und auch international erfolgreich sein kann.