Blues-Rock from 'Southern Black Forest'.

Durch den Gewinn der „German Blues Challenge“ 2023 wurde Blue Deal zum besten Blues-Act Deutschlands gekürt. 2024 hat die Band Deutschland sehr erfolgreich bei der ‚European Blues Challenge‘ in Braga (Portugal) und der ‚International Blues Challenge‘ in Memphis (USA) vertreten. In Memphis erreichte die Band das Halbfinale!

Frisch, kraftvoll und erfahren:

Tom Vela zählt aktuell zu den besten Gitarristen der ‚New Blues Generation‘ in Deutschland. Die Synergie mit Jürgen Schneckenburger, Willi Macht und Altmeister Joe Fischer (ehem. Cadillac Blues Band) macht Blue Deal zu einem innovativen generationsübergreifenden Projekt.

Von Roots Blues bis purem Rock – everything in between – und darüber hinaus. Sehr zur Freude der Fans und der internationalen Fachpresse: „Pulsierende Grooves, starke Gitarren-Parts und die extrem wandlungsfähige, raue Stimme“ ergeben „…gut geschriebene Songs von einer kreativen, aufstrebenden Band…” (Blues Matters!, N° 129, Dec/Jan 2023)

Blue Deals ganze Bandbreite fühlt und erfährt man erst wenn man ein Konzert besucht hat – so die einhellige Meinung. Die Songs erzählen Geschichten aus dem Leben und beziehen auch kritisch Stellung zu aktuellen Themen.

Anhand von mittlerweile einer USA und fünf Schottland-Touren beweist die Formation, dass Blues-Rock „Made in Germany“ authentisch und international erfolgreich sein kann.

Das Debutalbum „Holy Ground“ von 2022 erhielt von der internationalen sowie nationalen Fachpresse hervorragende Rezensionen. Das war der Startschuss für die bisherige Erfolgsgeschichte von Blue Deal. Im Mai 2024 erschien das zweite Studioalbum „Can’t Kill Me Twice” bei dem renommierten Blues Label “Dixiefrog”, und erhielt ebenfalls hervorragende Kritiken. Der Gewinn des “German Blues Award” für „Can’t Kill Me Twice” – Bestes Album 2024 ist das bisherige Highlight.