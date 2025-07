Blue Eyes Enterprize ist die Komplizenschaft der Ellwanger Sängerin und Songwriterin Katey Lehmann, dem Sänger, Gitarristen und Produzenten von.

Orten und dem als Schauspieler bekannten Patrick von Blume. Die drei Freunde haben sich in Berlin zusammengetan, um einander bei ihren Soloprojekten zu begleiten und sind dabei zum Trio geworden. Kateys soulige Pophymnen, Patricks sensibles Brachialchanson und von.Ortens Singersongwriterperformance mit metal-Einschlag vereinen sich zu einem eigenen vielstimmigen BEE-Sound, inzwischen auch mit gemeinsam entwickelten Songs. Die Band war bereits 2023 im ausverkauften Palais Adelmann in Ellwangen zu Gast und fühlt sich pudelwohl in der Stadt.

Bei schlechtem Wetter im Foyer.