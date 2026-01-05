Blue Friday Jam

Opener Band: Blue & True danach Hi Tunes.

Blue & True: Im Trio und alles echt selbstgemacht: ganz puristisch spielen wir für unser Publikum. Wir haben uns in dieser Formation 2013 gefunden und spielen seither mit viel Spaß und wachsender Begeisterung zusammen. Im Februar 2014 standen wir das erste mal vor Publikum auf der Bühne.

Unser Repertoire reicht von klassischen Blues-Traditionals über rockige Nummern aus den 60er- und 70er-Jahren bis hin zu dem einen oder andern Ausflug in die wunderbare Welt des Rock`n´Rolls. Ungewöhnlich auch: Jeder von uns drei Musikern kann ganz prima singen - so gibt es immer wieder auch mal Satzgesänge bei uns zu hören.

Hi Tunes: Offene Bühne mit kompletter Backline im Saal. Jam-Session!