Blue Friday Jam

Offene Bühne mit kompletter Backline im Saal. Jam-Session!

Opener Band:

NNBros.

Die NNBros. - Not Named Brothers formierten sich - damals noch unter dem Namen »Not Named Band« - aus drei langjährigen Freunden zu einem Gastauftritt während eines Urlaubs 2011 bei einem Harley-Treffen in Les Vans an der Ardeche in Frankreich.

Seitdem spielen sie mit Begeisterung kompromisslosen Rock & Blues und orientieren sich dabei an Acts wie Jimi Hendrix, Cream, ZZ-Top, Ten Years After, Black Sabbath, Popa Chubby oder Joe Bonamassa. Das Repertoire wird außerdem durch Eigenkompositionen ergänzt.

Nach einer kurzen Umbaupause gehts um 21:30 weiter mit:

Kate`n`Crazy

Kate`n`Crazy sind Katrin Dalman . Gesang & Perc. und Heiko Baur - Gitarre & Gesang.

Ihr Repertoire ist breit gefächert mit Songs von Adele, Alex Clare, Amy Winhouse bis Rock & Blues Klassikern von Jamrs Brown, Ray Charls, Rolling Stones und Led Zeppelin.