BLUE HOUR The Lounge Experience Der Name beinhaltet das Versprechen eines besonderen, magischen Erlebnisses. Blue Hour (L`heure bleu) bezeichnet die Zeit der Morgen- bzw. Abenddämmerung mit seinem magischen Licht. Die Musiker von Blue Hour sind Grenzgänger zwischen den Genres Jazz und Pop, fügen den Arrangements noch einen Schuss Smooth Jazz und Chillout-Lounge hinzu und servieren somit den perfekten musikalischen Cocktail zur Blauen Stunde. Angesteckt durch die Begeisterung und Spielfreude der Musiker gleitet das Publikum `smooth` in und durch die Nacht. Im Repertoire ergänzen sich modern arrangierte Jazz-Standards des Great American Songbooks, Jazzarrangements bekannter Popsongs und Eigenkompositionen zu einer harmonischen, abwechslungsreichen Mischung. Timo Kobald - Gesang Michael Frey - Trompete & Flügelhorn, Percussion Holger Lange - Gitarre, Bass, Keyboards & Electronics , Gesang