Blue Monday präsentiert: JJ Thames und der Luca Giordano Band

Am 24. März 2025 wird der Muddy’s Club Weinheim beim Blue Monday von einer der beeindruckendsten Stimmen des modernen Blues erfüllt: JJ Thames. Von der legendären „Misty Blue“-Künstlerin Dorothy Moore als „Zukunft des Blues“ bezeichnet und vom Living Blues Magazine als „Blues Trailblazer“ gefeiert, ist JJ Thames eine preisgekrönte Künstlerin, die sowohl im Jazz als auch in der Klassik ausgebildet wurde. Ihre kraftvolle und leidenschaftliche Stimme, die an Größen wie Tina Turner, Etta James, Janis Joplin, Koko Taylor und Ruth Brown erinnert, hat sie an die Spitze der Billboard-Charts katapultiert.

Von Musikern, die sie auf Tourneen unterstützt haben, liebevoll „Hurricane Thames“ genannt, löst JJs Stimme und Bühnenpräsenz oft Gänsehaut, Tränen, Gelächter, Zugaben und stehende Ovationen aus. Egal ob in einem kleinen Mississippi Juke Joint mit 100 Sitzplätzen oder in einem Stadion mit 20.000 Sitzplätzen – JJ Thames fesselt das Publikum mit ihrer elektrisierenden She-Woman-Blues-Energie und hinterlässt lebenslange Fans, die Jahr für Jahr begeistert zu ihren Auftritten zurückkehren, um an einem Call-and-Response-Live-Erlebnis teilzunehmen, das mit ihren lustigen und authentischen Anekdoten sowie Botschaften der Hoffnung, Positivität, Liebe und Ermutigung gespickt ist.

JJ stammt aus Mississippi und Detroit und wurde von einigen der Besten wie Bobby Blue Bland, BB King, Denise LaSalle, Peggy Scott Adams und Marvin Sease geprägt. Seit ihrem 18. Lebensjahr auf Tournee, hat sie 38 verschiedene Länder bereist und ist mit 40 Jahren eine gereifte Künstlerin, die ihre musikalischen Geschichten mit tief empfundenen Texten, gefühlvollen Stöhnen und gekonnt kontrollierten Scats erzählt. Ihre Musik ist eine Mischung aus südländischem Juke-Joint-Stil, Gospel, Hip-Hop, Southern Rock, Blues-Gitarrenlicks, Vintage-Soul-Melodien und Roots-Reggae, die ihre Live-Show zu einem explosiven Erlebnis für alle Altersgruppen und Kulturen macht.

Nach einer sehr erfolgreichen Europatournee im November 2023 war bereits klar, dass JJ Thames 2024 und 2025 zurückkehren würde. Ihre Auftritte sind ein echtes Staunen und ein Muss für jeden Blues-Fan.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, JJ Thames und die Luca Giordano Band live zu erleben und sich von ihrer einzigartigen Mischung aus Blues, Soul und Rock mitreißen zu lassen. Der Blue Monday im Muddy’s Club Weinheim verspricht ein unvergesslicher Abend voller mitreißender Musik und energiegeladener Performances zu werden. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und erleben Sie die Magie von JJ Thames hautnah

Begleitet wird JJ Thames von der Luca Giordano Band:

Luca Giordano – Gitarre, Gesang

Abramo Riti – Keyboard

Walter Monini – Bass

Fabio Colella – Schlagzeug

Eintritt

Normal: 28 €

Ermässigt: 24 €

Mitglieder: 22 €

Schüler: 5 €