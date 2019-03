Die Hommage „Blue Moon“ beleuchtet in einem »Gemälde mit Musik« (Torsten Fischer) schlaglichtartig und ungeschönt das tragische Leben der großen Sängerin und widmet sich vor allem den unvergesslichen Songs der Lady Day – wie sie auch genannt wurde. Einführung 19:20 Uhr.

Billie Holiday (1915-1959) sang so intensiv, wie sie lebte: Erste kleine Auftritte in den Clubs von Harlem. Beginn ihrer Karriere, als Benny Goodman sie dort hört. Schnell wird sie zu einer Ikone der Swing-Ära. Dann ihre Auftritte im „Café Society“, dem ersten New Yorker Jazzclub ohne Rassentrennung und schließlich Drogenprozesse und Krankheit. Die Hommage „Blue Moon“ beleuchtet in einem »Gemälde mit Musik« (Torsten Fischer) schlaglichtartig und ungeschönt das tragische Leben der großen Sängerin und widmet sich vor allem den unvergesslichenSongs der Lady Day – wie sie auch genannt wurde: u. a. „Body and Soul“, „The Man I Love“, „All of Me”, „As Time Goes By” und natürlich „Blue Moon”.

Sona MacDonald Die gebürtige Wienerin wuchs in den USA auf. Sie erhielt ihre Ausbildung in der London Academy of Music and Dramatic Art sowie in Wien und den USA. Sie ist festes Ensemblemitglied am Wiener Theater in der Josefstadt. Für ihre schauspielerischen Leistungen erhielt sie unter vielen anderen den renommierten österreichischen Theaterpreis NESTROY für ihre Darstellung von Billie Holiday.