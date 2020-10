Blue Motion Trio feat. Joscho Stephan

Das vom Schlagzeuger André Spajic gegründete „Blue Motion Trio“ gilt als klassisches Piano Swing-Trio im Sinne der der 50 ́er und 60 ́er Jahre und ist mit dem Special Guest Joscho Stephan eine Art Traumformation des Gladbachers. Mit Kompositionen von u.a. OSCAR PETERSON, MILT JACKSON, DUKE ELLINGTON oder auch MONTY ALEXANDER huldigen die vier Musiker diese großartige Zeit.

Pianist Martin Sasse gehört seit nunmehr 20 Jahren zur etablierten internationalen Jazzszene. Die Fachpresse lobt ihn als einen der herausragendsten Jazz Pianisten deutschlandweit. Der Düsseldorfer Bassist Walfried Böcker sorgt in Zusammenarbeit mit Drummer A. Spajic für das Fundament und den Drive, den dieses Quartett ausmacht. Als Special Guest präsentiert das Trio den international agierenden Gypsy Swing Ausnahmegitarristen Joscho Stephan. In dieser Besetzung widmet er sich ausschließlich der E Gitarre im Stile von Herb Ellis oder auch Joe Pass. Sein Spiel kann atemberaubend schnell, akrobatisch sein oder auch sehr gefühlvoll mit sehr viel Muße und versetzt das Publikum regelmäßig in Staunen.

Besetzung:

Joscho Stephan - guitar

Martin Sasse - piano

Walfried Böcker - bass

Andre Spajic – drums