The Outside Track

Wer Weihnachten aus einem neuen Blickwinkel erleben möchte, dem sei Irland und Schottland ans Herz gelegt. Beide Länder am Rande Europas haben einen eigenwilligen Charakter und dieser spiegelt sich auch in der Art, wie man das Weihnachtsfest begeht, wider. Die irische, schottische und kanadische Frauenband hat mit ihrem „The Essence of Irish & Scottish Christmas“ nicht nur ein unterhaltsames, sondern auch ein spannendes Programm zusammengestellt.

Sie verblüffen ihr Publikum nicht nur mit ungewöhnlichen Weihnachtsbräuchen, sie liefern auch ihren historischen Hintergrund gleich mit. Am Ende des abendfüllenden Konzertes verlässt man den Saal nicht nur gut unterhalten, sondern auch als ein kleiner Experte in Sachen Weihnachten in Ländern mit einem keltischen Hintergrund. Einige der bekanntesten Carols werden in mehrstimmigem Gesang zu hören sein. Jedoch, wer kennt schon „Stille Nacht, Heilige Nacht“ auf Gälisch?

Weihnachten in keltischen Ländern ist nicht nur ein Anlass zur Besinnlichkeit, es ist auch dazu da, eine große Party zu schmeißen – es darf gefeiert und getanzt werden. Die Ladies sind virtuose Musikerinnen mit immenser Energie, die mit ihren Jigs & Reels bisher jeden Saal zum Kochen gebracht haben. Und das schon seit über zehn Jahren! Sie haben internationale Preise gewonnen, wie z.B. den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Überschäumende Spiellaune, beeindruckende Virtuosität, Stepptanzeinlagen, eigenwillige Arrangements und Sängerinnen mit einmaligen Stimmen. Das ist „The Essence of Irish & Scottish Christmas“ und eine wunderbare Einstimmung auf die schönste Zeit des Jahres.

Das Feuilleton der FAZ schrieb: „… irische Mystik pur.“

Der irische Rundfunksender Live Ireland schwärmte: „Among the top groups in the world. Traditional, creative and brilliant.”