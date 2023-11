Dannemann & Friends in concert

Das Trio Dannemann & Friends bringt dieses Jahr etliche Neuheiten auf die Bühne! Diese gemischt mit Songs der beiden Live-CDs „Dannemann LIVE!“ (aufgenommen am 26.12.2021 in der Bastion) und „War over Europe“ (aufgenommen am 23.12.2022 in der Rätsche) sowie weiteren Klassikern von Hendrix oder Cream garantieren Rock ́n ́ Roll, Boogie und Blues vom Feinsten. Damit sind Groove und Spaß garantiert!

Über den kultigen 23.12. in der Rätsche braucht man ja nicht ausführlicher schreiben – oder?

Und für die Zeit danach wünschen wir – frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Line-up: Werner Dannemann (git/voc), Bernd Berroth (bass) und Peter Knapp (dr)

Etta & The Housrockin´Nightcats spielen als Support. Seit 30 Jahren sind Marcus Grundmann und Peter Pelzner in gemeinsamen Bands u.a. in “Blue Breeze” und “The Housrockin´Nightcats” mit Chicago Blues und Jump Blues unterwegs. Seit zwei Jahren verstärkt Etta die Band. Sie ist eine Sängerin, über deren unverwechselbare Bluesstimme man viel schreiben könnte, die man jedoch nie verpassen sollte.