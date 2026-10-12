Blue sind zurück – und das Phänomen um die britische Boyband ist größer als je zuvor. Nach über zwei Jahrzehnten im Musikgeschäft erleben die vier Londoner ein wahres Comeback: Hits wie „All Rise" und „One Love" erobern dank Social Media eine völlig neue Generation von Fans, während auch treue Anhänger die Band auf ausverkauften Tourneen durch Europa feiern. Mit ihrem bevorstehenden 25-jährigen Jubiläum releasen Blue nicht nur ein neues Studioalbum „Reflections“, sondern auch eine Tour, die sie 2026 nach Deutschland führt. Mit „One Last Time“ hat das Quartett ganz frisch eine neue Single aus dem kommenden Album veröffentlicht.