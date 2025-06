Bluebonnet - die Regenblume

Damit es endlich regnet und Dürre und Hungersnot ein Ende haben, sollen die Comanchen dem Großen Geist ein Feueropfer bringen und das verbrennen, was ihnen am liebsten ist. „Aber sicher will der Große Geist nicht meinen Bogen“, sagt ein Krieger. „Und bestimmt nicht meine perlenbestickten Mokassins“, denkt eine Frau. Doch ein kleines Mädchen ist bereit, sich von seinem kostbarsten Besitz, ihrer Puppe - einem Krieger, zu trennen. Und es geschieht ein Wunder...

Wie leben die Indianer heute?

Ort der Handlung ist ein Völkerkundemuseum. Die Zuschauer, Teil einer Führung, reisen zusammen mit dem Indianerjungen Thomas Schnelle-Faust, vom Hier und Jetzt, zurück zu seinen indianischen Wurzeln und erleben die Legende der nordamerikanischen Ureinwohner.

Mit Ute Assef und Soran Assef

Dauer ca. 50 Minuten [ab 6+]