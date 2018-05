BLUEFonque feat Silvia Dias

× Erweitern Bluefonque

Silvia Dias: Geboren wurde die in Deutschland lebende Künstlerin bei einem Konzert, das ihre Mutter gab.[2] Seit dem 15. Lebensjahr ist Silvia Dias solo und in Bands aktiv, sang etliche Werbejingles und für eine Benefiz-Aktion. Dias spielte seither auch Titelmelodien für das Fernsehen ein und trat im Alter von 17 Jahren beim Montreux Jazz Festival auf. Im Frühjahr 2008 kam ihre erste Single „Realize“ in die Läden; Januar 2009 folgte nach vier Jahren Arbeit ihr Debütalbum „Love Is Paramount“, mit dem sie in die Album-Newcomer Charts auf Platz 13 einstieg Seit 2008 ist eine nach ihr benannte Schuhkollektion auf dem Markt. Sie hatte unter anderem Auftritte im SWR, im WDR, im ZDF-Fernsehgarten sowie bei RTL und VOX.