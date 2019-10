Bluegrass Jamboree 2019 @ franz.K

Der legendäre „Banjo-Bus“ kehrt zur 11.Tournee des Kult-Festivals zurück in die Konzerthallen der Republik. An Bord sind neben Banjos auch wieder Mandolinen, Geigen, Gitarren und ein Kontrabass. Meisterlich gespielt begleiten sie die vielfältigen Sänger, die den drei Top-Ensembles aus den USA den jeweiligen unver- gleichlichen Original-Sound geben: „Hoot and Holler“ mit authentisch- modernem Americana-Roots-Folk sind zwei Straßen-Troubadoure aus North Carolina. Die „Price Sisters“ aus Ohio singen weiblichen Tradi- tional Bluegrass, gewürzt mit Mandolinen- Banjo- und Geigensoli der Extraklasse. Progressiver, rockiger Jamgrass von „Chicken Wire Empire“ aus Wisconsin zeigt, wie erfrischend anders und wilder man Bluegrass auch spielen kann.Traditionell versammeln sich zum großen Finale alle Musiker auf der Bühne zur gemeinsamen Begegnung mit dem Publikum, ein würdiger und traditioneller Abschluss jedes Jamborees.