Blues 4 Five ist eine Esslinger Bluesband, in der sich 5 Musiker zusammengefunden haben die mit Verve, Spielfreude und Spaß ihre Lieblingsmusik spielen. Die Songs die interpretiert werden, stammen hauptsächlich aus den 40er und 50er Jahren, der Blütezeit des Rhythm & Blues. Gespielt wird was swingt, groovt und rockt: Chicago Blues, swingender R&B, Boogie Woogie und Blues mit einem Schuss Rock ́n ́Roll. Dabei favorisiert die Band die weniger bekannten Titel von berühmten und unbekannteren Bluesmusikern. An der Stromgitarre und am Mikro Martin Kade, die Taste bedient Ditz Gunzenhäuser, Troy Dolphin an der Mississippi E-Gitarre, den Bass zupft Michael Faulhaber und Thilo Stricker groovt an der Trommel.

www.blues4five.de