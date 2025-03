Blues Base Special mit King Biscuit Time Blues Trio (Italien)

Early Electric Blues aus Mailand, Italien

Mattia Andrea Rio – Gitarre und Gesang

Andrea Capurso – Harp und Gesang

Paolo Radaelli – Schlagzeug

Das King Biscuit Time Blues Trio ist von der großen Tradition des frühen Electric Blues aus Chicago inspiriert. Zu ihren wichtigsten Einflüssen zählen Blues-Legenden wie Muddy Waters, Little Walter, Sonny Boy Williamson II, Jimmy Reed und J.B. Lenoir. Das Trio hatte schon Gelegenheit in den bedeutendsten Blues-Clubs und Kulturhäuser in Norditalien und Europa aufzutreten.

Wir freuen uns auf das Trio in der Blues Base von Blues in Town e.V. Wernau. Beginn 20 Uhr, Eintritt 12€ Mitglieder 10€