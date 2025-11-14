Blues Bones live im Häberlen

Die Blues Bones sind eine Blues-Rock-Band, die seit ihrer Gründung 2011 Wellen in der internationalen Musikszene schlägt.

Auf allen wichtigen Blues-Festivals in Westeuropa waren sie zu Gast und dank elektrisierender Konzerte haben sie eine treue Fangemeinde gewonnen. Ihr Sound ist definitiv im Blues verwurzelt, enthält aber auch Elemente von Rock, Soul und Funk. Viel Beifall gibt es von Kritikern für ihre kraftvolle Live-Auftritte und gut gemachte Alben. Dieser Erfolg ist ein Beweis für das kontinuierliche Wachstum und die künstlerische

Entwicklung dieser aufregendsten und innovativsten Blues-Rock-Band.