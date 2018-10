Blues & Boogie Night No. 11

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Mit Henning Pertiet, Calo Rapallo & Band, Jan Hirte & Alex La Duuz und Dominic Schoemaker.

In Zusammenarbeit mit dem Scala Ludwigsburg im Rahmen der Ludwigsburger Jazztage präsentiert das Kornwestheimer Blueslabel Stormy-Monday-Records bereits zum elften Mal seine Blues & Boogie Night. StoMo präsentiert bei dieser Veranstaltung den Liebhabern dieser Musikstile alljährlich internationale Künstler seines Labels.

Henning Pertiet ist die Musik wohl in die Wiege gelegt worden: unter anderem ist er ein Neffe des leider kürzlich verstorbenen Gottfried Böttger – dem Pianisten, der von 1974 an 40 Jahre lang in der Bremer Talkshow ‚3nach9‘ ständiger musikalischer Gast war. Im gesamten Hause Pertiet wurde und wird in jedweder Richtung Musik gemacht: sei es professionell oder privat zum eigenen Vergnügen. Letzteres allerdings macht Henning auch heute noch – obwohl er seit 28 Jahren seinen Lebensunterhalt mit der Musik verdient.

Henning organisierte verschiedene Konzertreihen und initiierte mehrere Festivals, wo sich so illustre Gäste wie Janice Harrington, Vince Weber, Abi Wallenstein und viele mehr die Klinke in die Hand gaben und geben. Aber auch mit dem wohl weltweit bekanntesten Boogie-Woogie-Spezialisten Axel Zwingenberger verbindet Pertiet nicht nur eine persönliche Freundschaft, sondern man trifft sich auch gerne immer wieder zu gemeinsamen Konzerten.

Die vier Jahre als fester Pianist der bekannten österreichischen Mojo Blues Band haben aus Henning Pertiet einen gereiften und stilsicheren Pianisten gemacht, dem es als einem der wenigen gelungen ist authentisches Musizieren nicht mit sklavischer Nachahmung zu verwechseln – der ein eigenes musikalisches Gesicht entwickelt hat.

1998 wurde eine Komposition von Henning Pertiet sogar zum Hit: In South Carolina belegte „Take A Train, Train“ über 33 Wochen die dortigen Top 10.