Blues Caravan Show 2020

„Ich stehe für Südstaaten-Bluesrock“, erklärt Jeremiah Johnson. „Er ist in meinem Blut, meinem Herzen und meiner Seele. Ich singe meine Songs immer mit Herzblut, mit derselben Leidenschaft, die ich spüre, wenn ich sie schreibe.“ Ryan Perry stellte sein Talent für pointierte Geschichten, markante Gitarrensounds und gefühlvollen Gesang bereits als Teenager unter Beweis und bringt nun als charismatischer Bandleader die Clubs zum Beben. Als Dritte im Bunde versetzt Whitney Shay mit den R&B-Nummern ihres gefeierten „A Woman Rules The World“-Albums den Tanzboden in Schwingungen.