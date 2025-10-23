Blues Company Duo

Toscho Todorovic & Mike Titre, die Köpfe der Blues Company akustisch im Duo.

In den fast 50 Jahren ihres Bestehens ist die Blues Company zu einem Markenzeichen geworden. Bandgründer ist der Sänger, Gitarrist, Komponist und Sound-Abenteurer – Todor „Toscho“ Todorovic, der nahezu sein ganzes persönliches und künstlerisches Potential diesem Abenteuer Blues Company widmet.

Zusammen mit seinem Bandkollegen der letzten 40 Jahre, Mike Titre (Gitarre, Slidegitarre, Bluesharp und Gesang) haben die beiden ein Programm erarbeitet, in dem sie gänzlich auf „Stromgitarren“ verzichten – handgemachte Musik ohne Elektronik. Ungewohnte Klänge für eingefleischte BC-Fans – denn so hat man die beiden Herren noch nie zu Gehör bekommen. In Duoformation (Gesang, Mundharmonika, Gitarre & Dobro) wagen sie sich ganz weit zurück in die Ursprünge des Blues. In diesem außergewöhnlichen Programm werden, viele alte Standards von Robert Johnson bis Muddy Waters, gepaart mit Titeln ihrer zahlreich erschienenen Tonträger.

Die Musik wird nicht so rockig wie gewohnt, dafür swingender und leichter und gefühlvoll – ganz nahe und intensiv am Publikum – wie gewohnt niveauvoll und witzig vorgetragen. Die bisherige, teils enthusiastische Resonanz ihres geschätzten Publikums gibt dem Duo durchaus Recht, sich diesem wagemutigen Unterfangen angenommen und gewidmet zu haben. Denn, wie es in Musikerkreisen heißt: Ob ein Lied wirklich gut ist, erkennt man daran, ob es – nur in Begleitung einer Gitarre – am Lagerfeuer gut klingt …