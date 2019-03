Blues Company

Blues at its best, dieses Versprechen löst die Blues Company mit jedem Ton ein.

Im bewährten Blues Company-Stilmix: knackiger Chicago-Blues mit blitzenden Gitarrensoli, emotional anrührende Balladen, eine Prise Soul, wiegende Jazz-Grooves und viel Spaß. Die Musiker sind Pioniere, Perfektionisten und Preisträger der deutschen Bluesszene. In Ihren Regalen stehen hochkarätige Auszeichnungen wie der „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ oder der „Blues Louis“ verliehen vom SWR.

Seit fast 40 Jahren steht die Blues Company auf der Bühne, hat an die 4000 Auftritte in 14 Ländern gespielt und 28 Alben veröffentlicht – nicht zuletzt diese Zahlen machen deutlich, dass die Musiker um Mastermind Todor Todorovic den Blues in Deutschland ganz entscheidend geprägt haben.Im Lab präsentiert die Blues Company neben ihrem brandneuen Album "Ain't Nothin’ But …" auch die beliebtesten Titel aus den vergangenen vier Jahrzehnten.

Todor „Toscho“ Todorovic – Gitarre,

GesangMike Titré – Gitarre, Bluesharp, Bass, Gesang

Arnold Ogrotnik – Bass, Orgel, Gesang

Florian Schaube – Schlagzeug, Percussion