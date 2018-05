× Erweitern Blues Deluxe Blues Deluxe

Blues und Rock vom Feinsten, von alten und jungen Meistern

Blues und Rock von leise und traurig bis wütend und brachial

Blues und Rock mal schnell und mal langsam, mit der Hand gemacht

Blues und Rock der von Herzen kommt und die Herzen trifft

Blues und Rock erdig und ehrlich, ohne Mätzchen und Klimbim

Blues und Rock von 3 Männern, mit drei Akkorden und viel Einsatz.

Blues meets Rock! BLUES DELUXE pflegt und erweitert die Tradition der Blues-verwurzelten Rock-Trios von Cream und Jimi Hendrix Experience, über Stevie Ray Vaughn and Double Trouble und Jeff Healey bis zu Robben Ford’s Blue Line und Joe Bonamassa.

Schlagzeug, Bass, Gitarre und Gesang.

Am Gesang und an den Gitarren Hajo „The Bluesman“ Ostertag. Mit etlichen Gitarren auf der Bühne, was ihm auch den Beinamen „Mr. Moreguitars“ eingebracht hat.

Bekannt von Blues-O-Five, Crossroads, Chicken Head, Blueskraft und der ganz frühen Shakin Daddes Band.

Am Bass Flavio Fiordelmondo, ein gefragter Session-Bassist in der Region Stuttgart.

Bekannt durch seine frühere Zusammenarbeit mit Hessi James, Panama, Bluesmail und anderen.

Am Schlagzeug Goivanni Mastrolorito, bewährter Drummer, der auch bei der Porsche Big Band für den richtigen Groove sorgt.

Blues DELUXE live!