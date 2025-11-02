Blues for two verbinden den Blues mit Elementen aus Country und Jazz.

Die Texte ihrer Eigenkompositionen erzählen tiefgründige autobiographische Geschichten. Das Songwriting und die vokale und instrumentale Klangvielfalt machen Blues for two zu einer herausragenden Band, die nach all den Jahren neue Wege geht.

Nach der Veröffentlichung des Albums „A Road Affair“ im Jahr 1990 sind die Gründungsväter der damaligen Formation, Jürgen Schubert (Gesang, Gitarren,) und Michael Roth (Gesang, Mundharmonika, Gitarre), nach 33 Jahren erneut on the Road. Gemeinsam mit dem Bassisten Christoph Dangelmaier (Gesang, Kontrabass, E-Bass) bilden sie ein perfektes Trio.