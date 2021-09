Blues: Johnny Rawls

Mississippi SoulBlues Man Johnny Rawls wird im Rahmen seiner Europatournee seine aktuelle CD „where have all the soul men gone“ vorstellen.

Der Tonträger war in diesem Jahr für einen Blues Music Award in der Kategorie „Best Soul Blues Album“ nominiert!

Packender Soul trifft auf gefühlvollen Blues! Begleitet von seiner exzellent eingespielten Band wird er das Merlin für einige Stunden in einen Club verwandeln, wie man ihn sonst nur aus dem Süden der USA kennt!

Johnny Rawls - voc & guitar / Fabian Fritz – organ / Kenan Özdemir – guitar / Erkan Özdemir – bass / Levent Özdemir – drums

johnnyrawlsblues.com/home-page

