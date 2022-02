Blues mit Alabama Mike

Alabama Mike wurde 1964 in Talladega/Alabama geboren und machte dort seine ersten Erfahrungen als Gospelsänger im Kirchenchor. Er hat die Bühne mit Bluesgrößen wie The Fabulous Thunderbirds, John Primer, Lurrie Bell, R. J. Mischo, Willie (Big Eyes) Smith, Anson Funderburgh und vielen anderen geteilt.

Nach unzähligen Konzerten in den USA ist er jetzt zum ersten Mal in Europa auf Tournee und hat im Häberlen seinen ersten Auftritt in Deutschland. Mit treibendem Chicago-Blues, lebendig und erfrischend präsentiert, sorgt Alabama Mike für stimmungsvolle Atmosphäre, gute Laune beim Publikum und einen unvergesslichen Abend.