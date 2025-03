Bluesbase-Special mit DELARIUM und COVER ME

In der Blues Base, dem sowohl gemütlichen wie auch professionell ausgestattetem Vereinsheim der Kulturinitiative Blues in Town e.V. Esslingen, findet am Samstag, 22.03.2025 im Rahmen der Konzert-Reihe „Blues Base Special“ ein Konzert mit „DELARIUM“ und „COVER ME“ statt. 20 Uhr, Eintritt 12€, Mitglieder 10€

DELARIUM - Alternative Rock & Blues - sind junge Musiker, die mit ihrem Alternative Rock und Blues jede Location zum Beben bringen! Mit einem mitreißenden Mix aus modernem Blues und klassischem Roots Rock schaffen sie die perfekte Balance zwischen energiegeladenen Riffs und gefühlvollen Melodien. Sie sorgen für unvergessliche Momente, bei denen niemand stillstehen kann. Lasst euch von ihrer Leidenschaft für Musik mitreißen und erlebt Live-Performance, die unter die Haut geht!

COVER ME - Rock-Pop-Punk-Covers - sind eine Mischung aus Rock- und Pop-Punk-Covers von bekannten Hits und auch eigenen Songs – damit heizen sie auf der Bühne ein. Sie kommen aus der Umgebung von Esslingen und bringen das Publikum mit ihrem eigenen Vibe zum Mitsingen und Tanzen. Mal laut, mal leise, aber immer mit ganz viel Herz und Energie.