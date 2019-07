Bluesbrothers mit Livekonzert

Ernest and the Hemingways:

Rock, Soul und Funk zum Tanzen, alte Songs von Blood, Sweat & Tears, Chicago oder Frank Sinatra zum Zuhören, dazu die Bläsershow für´s Auge, neu arrangierte Hits der Beatles sowie eigene Stücke - ERNEST AND THE HEMINGWAYS präsentieren sich ihrem Publikum in ungebremster Spielfreude. Konzert im Preis inbegriffen.

Filmbeschreibung:

Die musikalische Komödie von John Landis basiert auf einer Sketch-Reihe aus Saturday Night Live. Gleich nachdem Jake Blues (John Belushi) aus dem Gefängnis entlassen wird, besuchen er und sein Bruder Elwood (Dan Aykroyd) das Waisenhaus, in dem sie großgezogen wurden. Dort müssen sie erfahren, dass das Waisenhaus an das Kultusministerium verkauft werden soll. Es gibt nur eine Chance auf Rettung: Innerhalb von elf Tagen muss die Grundsteuer bezahlt werden. Jake und Elwood Blues wollen ihre alte Band wieder zusammenbringen, um mit einigen furiosen Konzerten die Finanzierung des Waisenhauses zu sichern. Dabei treffen sie auf allerhand skurrile Gestalten, aber kein Problem, denn sie sind ‚im Auftrag des Herrn‘ unterwegs.

Konzertbeginn: 19 Uhr

Filmbeginn: 21 Uhr